Dal Ministero alla Regione un fondo per migliorare gli impianti da sci
Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale in montagna: pubblicata la graduatoria del Ministero del Turismo. Come spiega la Regione Piemonte si tratta di una misura di carattere nazionale che, per il Piemonte, rappresenta una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
