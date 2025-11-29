Dal cervello al piatto lo studio italiano | come gli acidi grassi influenzano i processi che permettono ai bambini di leggere e scrivere

Un nuovo studio dell’Irccs Medea rivela una correlazione significativa tra i livelli di acidi grassi e le abilità di lettura e scrittura nei bambini con dislessia. C’è una precisa correlazione tra acidi grassi polinsaturi a catena lunga (Lcpufa) e capacità di lettura e scrittura. È quanto afferma uno studio condotto dall’istituto di ricerca italiano Irccs Eugenio Medea dell’associazione La Nostra Famiglia pubblicato su Biomedicine. – Notizie.com La pubblicazione fa parte di un progetto in corso. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Dal cervello al piatto, lo studio italiano: come gli acidi grassi influenzano i processi che permettono ai bambini di leggere e scrivere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I grassi non sono tutti uguali: quelli del salmone aiutano il cuore, il cervello e l’equilibrio ormonale. Abbinato a verdure di stagione e un filo d’olio EVO, diventa un piatto completo, ideale anche in un piano nutrizionale ipocalorico. Prenota una consulenza nu - facebook.com Vai su Facebook

Allenare il cervello per rallentare il declino cognitivo: come corpo e mente agiscono sull’infiammazione - Uno studio italiano, coordinato dall’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e dall’Istituto di Neuroscienze del Cnr di Pisa, ha misurato gli effetti di un ... Riporta lescienze.it

Un nuovo modo di proteggere il cervello: lo studio che rivela l’effetto combinato di corpo, mente e vita sociale - Un nuovo studio italiano mostra come attività fisica, stimolazione cognitiva e relazioni sociali possano influenzare l’invecchiamento cerebrale e l’infiammazione. Si legge su msn.com

Alzheimer, impulsi magnetici nel cervello migliorano sintomi e declino cognitivo: lo studio italiano - Il morbo di Alzheimer, la forma di demenza più diffusa al mondo, è ad oggi considerata una malattia neurodegenerativa incurabile. Secondo fanpage.it