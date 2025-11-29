Dal bosco alla casa il caso della famiglia del bosco è in via di risoluzione | accettato l' immobile di un privato

I genitori dei bambini della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli hanno deciso, «pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all’attuazione delle migliorie abitative richieste », un immobile offerto da un privato cittadino: «nessun passo indietro, ma un passo avanti che consente di tornare a vivere secondo il proprio credo e la propria. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dal bosco alla casa, il caso della famiglia del bosco è in via di risoluzione: accettato l'immobile di un privato

