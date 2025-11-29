Dal 14 al 16 aprile torna a Parma il Campionato Mondiale della Pizza

È ufficialmente aperta la stagione delle iscrizioni per il Campionato Mondiale della Pizza 2026, l’evento internazionale che celebra l’arte della pizza e la creatività dei pizzaioli di tutto il mondo. La manifestazione si terrà dal 14 al 16 aprile 2026 presso il Polo Fieristico Palaverdi di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

