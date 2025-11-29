Dado Moroni chiude i festeggiamenti per l’80° anniversario della Fondazione San Marcellino

Genovatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà il celebre pianista Dado Moroni a chiudere il ciclo di eventi per festeggiare l’80° anniversario della Fondazione San Marcellino. Lunedì 1° dicembre, a partire dalle ore 20:45, il pianista jazz genovese accompagnerà il pubblico in uno straordinario viaggio nella memoria della musica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

dado moroni chiude festeggiamentiDado Moroni chiude i festeggiamenti per l’80° anniversario della Fondazione San Marcellino - Sarà il celebre pianista Dado Moroni a chiudere il ciclo di eventi per festeggiare l’80° anniversario della Fondazione San Marcellino. Lo riporta genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Dado Moroni Chiude Festeggiamenti