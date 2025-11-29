Dado Moroni chiude i festeggiamenti per l’80° anniversario della Fondazione San Marcellino
Sarà il celebre pianista Dado Moroni a chiudere il ciclo di eventi per festeggiare l’80° anniversario della Fondazione San Marcellino. Lunedì 1° dicembre, a partire dalle ore 20:45, il pianista jazz genovese accompagnerà il pubblico in uno straordinario viaggio nella memoria della musica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Venerdi 5 dicembre "sala concerti Stefano De Bonis". Dado Moroni trio Omaggio a Oscar Peterson Dado Moroni piano Tommaso Scannapieco contrabbasso Giovanni Scasciamacchia batteria INGRESSO RISERVATO AI SOCI INFO su tesseramento: 0971180 - facebook.com Vai su Facebook
