Da Roccascalegna all' Agenzia spaziale Europea | l' ingegnere Leonardo gira il mondo con un occhio allo spazio e il cuore nella sua terra

Cresciuto all'ombra del castello medievale del barone Corvo de Corvis, al tempo volgeva lo sguardo ancora più su, con il desiderio comune a tanti bambini di fare l'astronauta. Oggi Leonardo De Laurentiis, 33 anni, di Roccascalegna, è un ingegnere informatico con dottorato post laurea in Radar ad. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

SPAZIO APERTO: Riecco i Mercatini di Natale nel borgo di Roccascalegna. Leggi qui https://www.histonium.net/notizie/appuntamenti/72700/riecco-i-mercatini-di-natale-nel-borgo-di-roccascalegna - facebook.com Vai su Facebook

Da Roccascalegna all'Agenzia spaziale Europea: l'ingegnere Leonardo gira il mondo con un occhio allo spazio e il cuore nella sua terra - Il 33enne De Laurentiis è responsabile Esa della qualità dei dati ad altissima risoluzione acquisiti dai satelliti e ai più giovani rivela: "L'università italiana non ha nulla da invidiare a nomi inte ... Si legge su chietitoday.it

Space Economy, all’Agenzia Spaziale Europea andranno 21,44 miliardi di euro. L’Italia ne conferirà 3,5 - Il summit tra ministri in seno all'Agenzia Spaziale Europea ha avuto come obiettivo le modalità per raggiungere la competitività e l'indipendenza nel settore ... Da startupitalia.eu

L’Agenzia spaziale europea ha il più alto budget della sua storia (e l'Italia andrà sulla Luna) - Il nostro paese aumenta del 13% il suo contributo e vanterà un astronauta fra i tre europei destinati alla missione Artemis ... Da wired.it