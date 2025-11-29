Da oggi stop agli autovelox non censiti

Le multe elevate da apparecchi non inseriti nel censimento saranno a tutti gli effetti nulle, precisa il Codacons. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Da oggi stop agli autovelox non censiti

Scopri altri approfondimenti

STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE Oggi giochiamo la partita più importante, quella del rispetto ? - facebook.com Vai su Facebook

Da oggi stop agli autovelox non censiti - E' terminato il censimento degli autovelox installati in Italia, con la conseguenza che Comuni, enti locali e forze dell'ordine che non hanno comunicato i dati sull'apposita piattaforma varata dal min ... Riporta msn.com

CITTA' Autovelox, scatta lo stop: censimento chiuso. Da oggi spenti gli apparecchi non registrati al MIT - Un flusso costante di entrate per le amministrazioni locali, ora destinato almeno in parte a ridursi per i Comuni. statoquotidiano.it scrive

Autovelox, concluso il censimento: online l’elenco nazionale. Multe nulle per apparecchi non registrati - È online l’elenco ufficiale degli autovelox, i dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale. Segnala ilsole24ore.com