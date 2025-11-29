Da Napoli la truffa del finto maresciallo agli anziani di tutta Italia | 400mila euro il bottino

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno 15 colpi in tutto il Nord e Centro Italia, 400mila euro il bottino: il gruppo aveva la sua base a Forcella, a Napoli, con a capo un 32enne del posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

napoli truffa finto marescialloDa Napoli la truffa del finto maresciallo agli anziani di tutta Italia: 400mila euro il bottino - Almeno 15 colpi in tutto il Nord e Centro Italia, 400mila euro il bottino: il gruppo aveva la sua base a Forcella, a Napoli, con a capo un 32enne del posto ... Riporta fanpage.it

napoli truffa finto marescialloTruffe agli anziani, smantellata banda: 11 misure cautelari - Operazione della Polizia di Stato di Padova tra Veneto e Campania con lo smantellamento di una associazione per delinquere finalizzata a estorsioni e truffe agli anziani, compiute con la tecnica del ' ... Come scrive rainews.it

napoli truffa finto marescialloFinto maresciallo tenta di raggirare un pensionato in Canavese: due truffatori campani arrestati dai carabinieri di Ronco - trappola finisce male: appuntamento monitorato e manette scattate al momento dello scambio ... Come scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Truffa Finto Maresciallo