Da Napoli a Milano per rubare orologi con la tecnica dello specchietto | due arresti

Teleclubitalia.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agivano con rapidità tra gli automobilisti fermi nel traffico, colpendo con la tecnica dello “specchietto”: urtare il retrovisore, costringere il guidatore ad abbassare il finestrino e strappare l’orologio dal polso. Due uomini di 38 e 47 anni, entrambi napoletani e con precedenti, avrebbero messo a segno così due rapine a Milano il 5 e 12 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

da napoli a milano per rubare orologi con la tecnica dello specchietto due arresti

© Teleclubitalia.it - Da Napoli a Milano per rubare orologi con la tecnica “dello specchietto”: due arresti

