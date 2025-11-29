Da Napoli a Milano per rubare orologi con la tecnica dello specchietto | due arresti
Agivano con rapidità tra gli automobilisti fermi nel traffico, colpendo con la tecnica dello “specchietto”: urtare il retrovisore, costringere il guidatore ad abbassare il finestrino e strappare l’orologio dal polso. Due uomini di 38 e 47 anni, entrambi napoletani e con precedenti, avrebbero messo a segno così due rapine a Milano il 5 e 12 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il suono del Natale ? ripieno di scarole! #CiroCascella Napoli Milano Roma - facebook.com Vai su Facebook
In #A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 19:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Ronc Vai su X
Rubavano orologi di lusso a Milano usando la tecnica “dello specchietto”: due arresti a Napoli - Agivano con rapidità e precisione, scegliendo le loro vittime tra gli automobilisti fermi nel traffico e sfruttando la cosiddetta tecnica dello “specchietto”: urtare ... Scrive msn.com
Milano e i ladri di orologi di lusso: arrestati i due specialisti della tecnica dello “specchietto” - I due colpi contestati risalgono al 5 e al 12 febbraio 2025, entrambe in viale Fulvio Testi ... Da ilgiorno.it
Così rubavano i Rolex in strada a Milano: presi due "professionisti dello specchietto" - Dei “professionisti”, tanto da essere ritenuti “specialisti” dei furti di orologi di lusso. Riporta milanotoday.it