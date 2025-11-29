Da chi deve sgomberare la mente dagli attaccamenti materiali a chi è finalmente tornato a brillare L’oroscopo della settimana

D a chi deve navigare veloce verso la risoluzione a chi è finalmente tornato a brillare. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Questo inizio di dicembre mostra un Ariete solare, dritto su se stesso. È finita l’epoca in cui traspariva la vostra incertezza. Parola chiave della settimana: raddrizzare. Toro 20 aprile – 20 maggio È il momento di sgomberare la mente da attaccamenti materiali per andare oltre e dare il via a un nuovo esistere. Parola chiave della settimana: essenziale. Leggi anche › Il Tema Natale di Paola Cortellesi, Sagittario timido e tenace Gemelli 21 maggio – 21 giugno Si avverte in questa settimana la voglia di accelerare il passo e un vento contrario che trattiene. 🔗 Leggi su Iodonna.it

