Curling la Svezia vince gli Europei dopo un lungo digiuno! Niklas Edin maestro sconfinato Svizzera ko
La Svezia ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei 2025 di curling maschile, sconfiggendo la Svizzera per 5-4 all’extra-end nella finale andata in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Gli scandinavi avevano chiuso il round robin al quarto posto (perdendo anche contro l’Italia nella fase a gironi), ma poi è emersa tutta la loro caratura tecnica nei match da dentro o fuori: ieri avevano regolato la Scozia in semifinale e oggi hanno prevalso sugli elvetici al termine di un confronto particolarmente serrato. Festa grande per un fuoriclasse infinito come lo skip Niklas Edin, che a 40 anni ha avuto modo di arricchire il proprio palmares: Campione Olimpico a Pechino 2022, sette volte Campione del Mondo (l’ultima nel 2022) e Campione d’Europa in ben otto occasioni (l’ultima prima di oggi risaliva al 2019). 🔗 Leggi su Oasport.it
