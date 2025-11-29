La Svezia ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei 2025 di curling maschile, sconfiggendo la Svizzera per 5-4 all’extra-end nella finale andata in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Gli scandinavi avevano chiuso il round robin al quarto posto (perdendo anche contro l’Italia nella fase a gironi), ma poi è emersa tutta la loro caratura tecnica nei match da dentro o fuori: ieri avevano regolato la Scozia in semifinale e oggi hanno prevalso sugli elvetici al termine di un confronto particolarmente serrato. Festa grande per un fuoriclasse infinito come lo skip Niklas Edin, che a 40 anni ha avuto modo di arricchire il proprio palmares: Campione Olimpico a Pechino 2022, sette volte Campione del Mondo (l’ultima nel 2022) e Campione d’Europa in ben otto occasioni (l’ultima prima di oggi risaliva al 2019). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, la Svezia vince gli Europei dopo un lungo digiuno! Niklas Edin maestro sconfinato, Svizzera ko