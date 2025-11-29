Cura delle mani e labbra in inverno | i prodotti selezionati dalla redazione per un uomo che vuole essere sempre al top
L'inverno non è di certo un'amico della pelle. Temperature ostili e sbalzi termici possono rendere alcune zone screpolate, arrossate e secche. In particolare, mani e labbra. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Istituto Alberghiero Rimini "S.P. Malatesta". Jimmy Sax · Time. Mani in pasta 2.. RECAP video Lezione: "IL PESCE" a cura della prof. Giovanni Sposato https://share.google/NHau6OqmFc157I3aA . . #maniinpasta2 #alberghieroriminibellariaigeamarina #scuola - facebook.com Vai su Facebook
I gesti (essenziali) per la cura delle labbra secche e screpolate - Quando le basse temperature arrivano puntuali, le labbra necessitano di qualche cura extra per mantenere morbidezza e idratazione. Secondo cosmopolitan.com
Paola Turani svela la sua routine per proteggere la pelle dal freddo, con focus speciale sulle mani - D'inverno la pelle è esposta ai gelidi agenti atmosferici, sia in città che in mezzo alla natura durante i weekend sulla neve. Lo riporta vogue.it
Gli errori da evitare in inverno per la cura della pelle - Siamo in pieno inverno e cambiano le esigenze della nostra pelle, in particolare quella del viso. Scrive ilgiornale.it