Cultura e turismo? Essenziale generino sviluppo La proposta di Monti

L'economia italiana è ad un crocevia spesso frainteso. Le politiche economiche sinora condotte hanno mirato ad un consolidamento del bilancio pubblico anche grazie all'utilizzo dei fondi del PNRR, che tuttavia sono per quasi due terzi costituiti da prestiti che sarà necessario restituire e su cui sarà altrettanto necessario pagare gli interessi. Nel frattempo, l'economia nazionale, in linea con una trasformazione generale dei sistemi economici globali, sta sempre più concentrandosi sui servizi, condizione che ha numerose implicazioni sia in termini demografici, che in termini di trasferimenti intergenerazionali.

