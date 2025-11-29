Crozza veste i panni di Roccella e Nordio | così il surreale duo ministeriale stravolge la narrazione del Paese

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza porta in scena la coppia Roccella–Nordio, dopo le ultime dichiarazioni, trasformandola in un surreale duo ministeriale che rovescia i dati sulla violenza di genere e sullo stato del Paese. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it )” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crozza veste i panni di Roccella e Nordio: così il surreale duo ministeriale stravolge la narrazione del Paese

