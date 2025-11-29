Crozza fa ridere Ma le battute sulla politica sono vere

Guardando Crozza che imita Prodi viene quasi il dubbio che non stia facendo satira, ma una semplice telecronaca degli anni ’90. Perché quando scherza dicendo che “praticamente un italiano su tre lavorava per l’IRI”, fa ridere — sì — ma solo finché non ti ricordi che quell’Italia, quella del dopoguerra, quella ricostruita mattone su mattone, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Crozza fa ridere. Ma le battute sulla politica sono vere

Leggi anche questi approfondimenti

Crozza Zaia "Calderoli che sa firmare fa sempre ridere" #staytuned #fratellidicrozza #satira #comedy - facebook.com Vai su Facebook

Crozza - Zaia fra autonomia, legittima difesa e Festival di Venezia: il monologo del “Leoncino d’Oro” - Zai­a tra autonomia, legittima difesa e Leone d’Oro a Venezia: il monologo surreale di Fratelli di Crozza che fa ridere e riflettere ... Scrive affaritaliani.it

Ma Crozza fa ancora ridere? - Se da un lato conserva ancora i suoi fan, che apprezzano le sue imitazioni, dall'altro le sue performance si sono ridotte a caricature ripetitive, ... Riporta video.corriere.it

Maurizio Crozza copia le battute? Non è il solo, ma la sua giustificazione è peggio - Lo stesso Crozza è intervenuto con una lettera al sito del Corriere della Sera, sito dove è quasi di ... Da oggi.it