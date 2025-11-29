Crosetto | Mai detto di voler reintrodurre la leva obbligatoria

Lidentita.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro alla Difesa accusa la Rai: "Questo è il livello dell'informazione." L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

crosetto mai detto di voler reintrodurre la leva obbligatoria

© Lidentita.it - Crosetto: “Mai detto di voler reintrodurre la leva obbligatoria”

crosetto detto voler reintrodurreCrosetto: "Proporrò ddl per reintrodurre la leva militare". Ma Forza Italia frena: "Difficile, valutiamo" - Il ministro della Difesa: "Porterò in Cdm e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del paese nei prossimi anni" sul modello francese e tedesco. Segnala ilfoglio.it

crosetto detto voler reintrodurreITALIA, IL DIBATTITO SULLA “NUOVA LEVA”: CROSETTO APRE, L’OPPOSIZIONE FRENA - Crosetto da Parigi: «Una leva volontaria, non la vecchia naja» ROMA — «Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Secondo infodifesa.it

crosetto detto voler reintrodurreLeva militare volontaria/ La proposta di Crosetto:”Per garantire la difesa dell’Italia, decide il parlamento” - Il ministro della difesa, Guido Crosetto, torna a proporre la leva militare ma solo volontaria: ecco che cosa ha detto nelle scorse ore ... Lo riporta ilsussidiario.net

