Crollano i polmoni verdi del litoraleVivere Fiumicino | Il Parco intervenga subito

Fiumicino, 28 novembre 2025 – Un problema che interessa l’intera costa del Lazio: parliamo della morìa dei pini marittimi che non è più un fenomeno circoscritto a Fregene ma riguarda tutto litorale nord fino alle zone protette più a sud. A parlare è Angelo Giavara, segretario dell’associazione Vivere FiumicinoFregene, c he richiama l’attenzione su una criticità ormai evidente: il progressivo declino dei polmoni verdi del territorio. Giavara sottolinea come, oltre ai pini, siano in sofferenza anche salici e lecci, in alcuni casi addirittura all’interno di aree protette e zone WWF dove la tutela dell’ambiente dovrebbe essere prioritaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

