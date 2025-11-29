Crolla soffitto a Boretto feriti madre e figlio

Boretto (Reggio Emilia), 29 novembre 2025 - Si sono vissuti momenti di forte apprensione, in pieno centro a Boretto, dove verso le 9,30 di stamattina si è verificato il crollo di una  ampia parte del soffitto di una abitazione privata, in via Roma. Nell’area sottostante si trovavano una pensionata di 91 anni, residente in quell’edificio, che era assistita dal figlio 65enne, residente a Brescello, che era nell’abitazione del genitore al momento del cedimento strutturale, avvenuto nel vano cucina. Un vicino di casa ha udito il tonfo e, non ricevendo risposta dall’interno, ha dato l’allarme. Sono arrivati vigili del fuoco, ambulanze, personale sanitario e carabinieri del Radiomobile di Guastalla e della caserma di Boretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

