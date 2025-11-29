Crisi sanitarie Aurigemma Regioni siano al centro delle strategie europee
ROMA (ITALPRESS) – "Come relatore sul parere riguardante la strategia proposta dalla Commissione europea sulle contromisure mediche, ritengo molto utile il confronto odierno a Bruxelles, presso il Comitato europeo delle Regioni, con gli stakeholder. Il tema è molto delicato: non dobbiamo farci trovare impreparati di fronte a eventuali crisi sanitarie in futuro. I pilastri su cui puntare sono sicuramente: ricerca, produzione e capacità di risposta. E poi, è fondamentale mettere le Regioni e i territori al centro delle strategie europee". Così il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, e Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che aggiunge: "Durante il confronto con gli stakeholder, si è riflettuto anche sull'importanza del rafforzamento della sanità e della rete territoriale.
