Crisi sanitarie Aurigemma Regioni siano al centro delle strategie europee

Ildenaro.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA (ITALPRESS) – “Come relatore sul parere riguardante la strategia proposta dalla Commissione europea sulle contromisure mediche, ritengo molto utile il confronto odierno a Bruxelles, presso il Comitato europeo delle Regioni, con gli stakeholder. Il tema è molto delicato: non dobbiamo farci trovare impreparati di fronte a eventuali crisi sanitarie in futuro. I pilastri su cui puntare sono sicuramente: ricerca, produzione e capacità di risposta. E poi, è fondamentale mettere le Regioni e i territori al centro delle strategie europee”. Così il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, e Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che aggiunge: “Durante il confronto con gli stakeholder, si è riflettuto anche sull’importanza del rafforzamento della sanità e della rete territoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

crisi sanitarie aurigemma regioniCrisi sanitarie, Aurigemma “Regioni siano al centro delle strategie europee” - Così il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, e Presidente del Consiglio regionale del Lazio ... Come scrive msn.com

crisi sanitarie aurigemma regioniAurigemma (Lazio e Conferenza Assemblee Legislative): “Serve un'Europa più pronta alle crisi sanitarie. Le Regioni devono essere protagoniste” - “L’Europa non può permettersi di farsi trovare impreparata di fronte alla prossima crisi sanitaria. Segnala iltempo.it

Ue, Aurigemma(R.Lazio): crisi sanitarie, Regioni siano protagoniste - (askanews) – “L’Europa non può permettersi di farsi trovare impreparata di fronte alla prossima crisi sanitaria. Secondo askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Sanitarie Aurigemma Regioni