Criminal su prime video il successo che sfida breaking bad e ozark
Le serie televisive Breaking Bad e Ozark hanno lasciato un’impronta indelebile nel genere dei thrillers criminali, risultando in due dei più apprezzati e influenti prodotti della televisione moderna. La loro conclusione ha creato un vuoto difficile da colmare, alimentando l’interesse del pubblico verso nuove proposte capaci di mantenere alta l’attenzione e la qualità. In questo scenario, l’arrivo su Prime Video di una nuova adattazione di un fumetto di successo promette di rappresentare una valida alternativa e di rispondere alle aspettative di un pubblico appassionato di storie intense e moralmente complesse. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Prime Video ha rilasciato le prime immagini di Scarpetta, una nuova serie crime thriller sviluppata e scritta da Liz Sarnoff e basata sui libri bestseller di Patricia Cornwell, incentrati sul personaggio di Kay Scarpetta. Con oltre 120 milioni di copie vendute in tutto
