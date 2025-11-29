Cresce il turismo in Italia Ora la sfida è andare oltre le grandi città

Roma, 29 novembre 2025 – Il Bel Paese continua a essere una delle mete più apprezzate al mondo. Nei primi sette mesi dell’anno si sono registrate 268,4 milioni di presenze, con un incremento del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Enit, l’ Agenzia Nazionale del Turismo, stima inoltre che entro la fine dell’anno la spesa turistica dovrebbe raggiungere i 185 miliardi di euro, i posti di lavoro toccare quota 3,2 milioni di posti di lavoro, raggiungendo 237,4 miliardi di euro di PIL. Numeri destinati a salire, nel giro di dieci anni, a 3,7 milioni e 282,6 miliardi. Cifre così rilevanti evidenziano il valore economico del settore, ma pongono anche una domanda chiave: come valorizzare meglio i territori, garantendo un turismo più accessibile, sostenibile e inclusivo? I dati del report ‘Italia Destinazione Digitale 2025’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cresce il turismo in Italia. Ora la sfida è andare oltre le grandi città

