Creed sequel primo per rocky dopo 49 anni
Da oltre cinquant’anni, la saga di Rocky e Creed rappresenta un pilastro nel mondo del cinema di sport e di lotta. Nonostante il passare del tempo, l’interesse per questa fortunata eredità non si è mai spento, dimostrando l’importanza di questa franchise nel panorama cinematografico. Con l’uscita di Creed III nel 2023, l’attenzione dei fan si concentra ora sul possibile arrivo di Creed IV. Parallelamente, il franchise sta vivendo un processo di evoluzione che va oltre il grande schermo, aprendo nuove prospettive su piattaforme diverse. l’espansione del franchise: tra serie tv e spin-off. il franchise di Rocky si apre alla televisione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Creed 4, Michael B Jordan conferma il sequel! Le ultime novità sulla saga - Due anni dopo il suo debutto alla regia con Creed III del 2023, Michael B. Secondo cinema.everyeye.it
Creed IV, Michael B. Jordan assicura: "Verrà sicuramente realizzato" - La star del franchise ha confermato che in futuro ritornerà sul ring per un nuovo capitolo del franchise che definisce Creed- Si legge su msn.com
Creed III: questa sera su Rai 2 il terzo capitolo della saga di spin off di Rocky - Adonis Donnie Creed è un giovane ragazzo, che decide di andare a vedere un incontro di boxe clandestino del suo migliore amico, il campione ... Da gazzetta.it