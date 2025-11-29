Da oltre cinquant’anni, la saga di Rocky e Creed rappresenta un pilastro nel mondo del cinema di sport e di lotta. Nonostante il passare del tempo, l’interesse per questa fortunata eredità non si è mai spento, dimostrando l’importanza di questa franchise nel panorama cinematografico. Con l’uscita di Creed III nel 2023, l’attenzione dei fan si concentra ora sul possibile arrivo di Creed IV. Parallelamente, il franchise sta vivendo un processo di evoluzione che va oltre il grande schermo, aprendo nuove prospettive su piattaforme diverse. l’espansione del franchise: tra serie tv e spin-off. il franchise di Rocky si apre alla televisione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Creed sequel primo per rocky dopo 49 anni