Cotral dalla Regione oltre 32 milioni per la flotta ferroviaria

Roma, 29 novembre 2025 – La Giunta regionale ha destinato 32,4 milioni di euro a Cotra l per interventi straordinari di manutenzione della flotta ferroviaria regionale. La delibera, approvata su proposta dell’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, finanzia un elenco di lavori indicati da Cotral S.p.A. che riguardano diverse tipologie di rotabili e comprendono attività di revisione generale, restyling, adeguamenti tecnologici e miglioramento delle prestazioni. Gli interventi. Il programma degli interventi prevede: * l’acquisto di un terzo locomotore di soccorso, destinato alle linee Roma–Lido e Roma–Viterbo; * la manutenzione straordinaria di cinque rotabili Alstom, con interventi su affidabilità e funzionalità; * la revisione profonda di cinque rotabili Firema; * un nuovo ciclo di revisione generale per i convogli CAF MA300, ormai giunti alle scadenze tecniche previste; * la modifica degli azionamenti di quattro MA200, al fine di migliorarne le prestazioni e la continuità operativa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

