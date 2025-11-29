Costruita un'intera montagna per fare vincere Pogacar | La vediamo crescere ogni anno di più
In Arabia Saudita sta crescendo anno dopo anno una vera e propria Montagna, l'Al Wathba. Ad Abu Dhabi nella zona dei parchi sportivi di Hudayriyat, la stessa dove si dovrebbero svolgere i Mondiali di ciclismo 2028. E la sensazione è che tutto sia predisposto a favore di Pogacar, indiscussa star tra i paesi arabi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Il mio rifugio e la mia tempesta" è il memoir di Arundhati Roy che scaturisce subito dopo la morte della madre, donna piena di carisma e ingombrante, femminista, insegnante che ha aperto le porte della sua scuola a un’intera regione dopo averla costruita da - facebook.com Vai su Facebook
Costruita un’intera montagna per fare vincere Pogacar: “La vediamo crescere ogni anno di più” - Ad Abu Dhabi nella zona dei parchi sportivi di Hudayriyat, la stessa dove si dovrebbero svolgere i Mondiali di ... Si legge su fanpage.it