Costruita un'intera montagna per fare vincere Pogacar | La vediamo crescere ogni anno di più

In Arabia Saudita sta crescendo anno dopo anno una vera e propria Montagna, l'Al Wathba. Ad Abu Dhabi nella zona dei parchi sportivi di Hudayriyat, la stessa dove si dovrebbero svolgere i Mondiali di ciclismo 2028. E la sensazione è che tutto sia predisposto a favore di Pogacar, indiscussa star tra i paesi arabi.