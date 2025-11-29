Costellazioni la cooperativa L' Angolo acquista la proprietà del residence

È stato perfezionato ieri a Bologna, presso il Notaio Elena Testa, l’atto di compravendita dell’immobile di Via delle Costellazioni 170 a Modena. Si tratta del ben noto palazzo nato per ospitare uno studentato e un residence, che nel corso del tempo si è trasformato in centro di accoglienza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it