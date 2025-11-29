Costas scherza ma non troppo | Ho detto a Lautaro e De Paul di tornare subito! Le parole del tecnico del Racing
Inter News 24 : ecco cos’ha detto. Gustavo Costas, tecnico del Racing Avellaneda, ha sorpreso tutti con dichiarazioni dirette sul possibile ritorno in patria di due figli prodigi del vivaio: Lautaro Martinez e Rodrigo De Paul. Parlando ai microfoni di ESPN, l’allenatore ha usato un tono a metà tra il serio e il faceto per spalancare le porte dell’Academia alle due stelle del calcio mondiale. LEGGI ANCHE: Lautaro quest’anno fatica nei big-match: «A Madrid cambio non gradito. Tra Chivu e Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com
