Costantino Vitagliano chi è la nuova compagna Daphne | Lei è la mia rinascita

Metropolitanmagazine.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo avere raccontato lo scorso anno a  Verissimo  di essersi “goduto la vita da single” dedicandosi esclusivamente all’amata figlia Ayla,  Costantino Vitagliano  è tornato negli studi del salotto di  Silvia Toffanin  su Canale 5, qualche mese fa e ha presentato ‘ufficialmente’ per la prima volta la sua nuova fidanzata  Daphne, al fianco della quale ha finalmente  ritrovato l’amore  dopo un periodo difficile. L’ex tronista di  Uomini e Donne, 50 anni, è riuscito a ‘rinascere’ dopo un periodo in cui – come ammesso da lui stesso – non aveva avuto “la testa per un rapporto” dopo la morte della madre, tenendosi lontano da “relazioni fisse”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

costantino vitagliano chi 232 la nuova compagna daphne lei 232 la mia rinascita

© Metropolitanmagazine.it - Costantino Vitagliano, chi è la nuova compagna Daphne: “Lei è la mia rinascita”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

costantino vitagliano 232 nuovaCostantino Vitagliano, cosa fa oggi? La nuova vita e carriera dell'ex tronista - Nel 2025 l’ex tronista &#232; tornato più volte in tv per raccontare la sua esperienza, partecipando a programmi come “Storie al bivio” e “La volta buona”, oltre che a “Verissimo”, dove ha raccontato ... Come scrive tag24.it

Daphne, chi &#232; nuova fidanzata di Costantino Vitagliano?/ Mistero sulla nuova compagna! - Mistero sulla nuova compagna, che presenterà oggi a Verissimo: chi è? Da ilsussidiario.net

Dafne, nuova fidanzata di Costantino Vitagliano/ “In lei qualità che altre donne non avevano” - L'ha presentata durante un'intervista a Verissimo: "Lei mi fa ridere" Da qualche mese nella vita di Costantino Vitagliano &#232; tornato l’amore, ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Costantino Vitagliano 232 Nuova