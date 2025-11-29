Costantino Vitagliano chi è la nuova compagna Daphne | Lei è la mia rinascita
Dopo avere raccontato lo scorso anno a Verissimo di essersi “goduto la vita da single” dedicandosi esclusivamente all’amata figlia Ayla, Costantino Vitagliano è tornato negli studi del salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, qualche mese fa e ha presentato ‘ufficialmente’ per la prima volta la sua nuova fidanzata Daphne, al fianco della quale ha finalmente ritrovato l’amore dopo un periodo difficile. L’ex tronista di Uomini e Donne, 50 anni, è riuscito a ‘rinascere’ dopo un periodo in cui – come ammesso da lui stesso – non aveva avuto “la testa per un rapporto” dopo la morte della madre, tenendosi lontano da “relazioni fisse”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
“Le iniezioni mi fanno sentire una donna incinta, ho la nausea, l’amaro che mi sale, metto la borsa d’acqua calda sulla pancia”. Costantino Vitagliano ha raccontato come sta affrontando la malattia autoimmune di cui ha scoperto di soffrire del 2024. L’ex tronist - facebook.com Vai su Facebook
