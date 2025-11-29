Così rubavano i Rolex in strada a Milano | presi due professionisti dello specchietto

Milanotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Veloci, precisi, organizzati. Dei “professionisti”, tanto da essere ritenuti “specialisti” dei furti di orologi di lusso. E ora finiti in carcere.  A Milano la polizia di Stato ha arrestato due uomini, entrambi cittadini italiani, originari di Napoli, accusati di essere gli autori di due colpi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

