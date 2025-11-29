Così puoi filtrare i contenuti fatti con l’IA ed eliminarli dal web | l’impostazione sconosciuta ai più

TikTok ha messo al centro delle proprie policy la produzione di contenuti AI, dando agli utenti la possibilità di limitarli. TikTok ha deciso di introdurre un nuovo strumento che promette di cambiare il modo in cui gli utenti vivono la piattaforma quotidianamente. Dal 17 novembre 2025, infatti, il social ha annunciato un filtro che consente di nascondere i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. La novità è stata presentata durante il TikTok European Trust and Safety Forum di Dublino, evento dedicato alla sicurezza e alla trasparenza digitale. L’obiettivo dichiarato è offrire agli iscritti maggiore controllo sulla tipologia di post che compaiono nella sezione “per te”, limitando appunto specifici contenuti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

