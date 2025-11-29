Cosenza medico prescrive una sedia elettrica | l' errore nella ricetta diventa virale
Il lapsus ha generato ilarità e polemiche sul web. La prescrizione per sedute di fisioterapia voleva indicare una sedia a rotelle con funzionamento elettrico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
