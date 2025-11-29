Cosa sono le radiazioni solari che hanno mandato in tilt gli Airbus

Una delle notizie più importanti delle ultime ore e sulle pagine di tutti i quotidiani del mondo riguarda il blocco di migliaia di Airbus che, seppur non siano stati danneggiati tutti direttamente, possono subire gli effetti negativi da intense radiazioni solari con problematiche a cascata sui comandi di bordo. Tutto sarebbe nato da un incidente lo scorso 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancún in Messico e Newark, nei pressi di New York. L'analisi dell'incidente ha poi rivelato che la colpa sarebbe stata " l'intensa radiazione solare " in grado di "corrompere i dati essenziali per il funzionamento dei comandi di volo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cosa sono le radiazioni solari che hanno mandato in tilt gli Airbus

