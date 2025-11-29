Cosa può insegnare Carosello alla tv di oggi? Mantenere il divertimento collettivo cercando di alzare la qualità della cultura in generale | così Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio e Ludovica Martino sono i protagonisti del nuovo film tv “Carosello In Love”, in prima visione il 30 novembre su Rai 1. “Racconta una storia d?amore – spiega il regista Jacopo Bonvicini -. Un amore che, come tante volte accade nella vita, fa fatica a riconoscersi, a trovare la propria strada. Mario e Laura si conoscono da sempre, vivono a pochi metri di distanza l’uno dall’altra e condividono lo stesso ambiente di lavoro, ma nonostante tutto questo impiegano una vita intera nel tentativo di ‘trovarsi’. Seguendo le loro vite attraversiamo un pezzo di storia della televisione italiana e nello specifico di Carosello, un programma che più di ogni altro ha incarnato l?evoluzione del costume e della società del nostro paese tra gli anni 50? e 70? del ‘90 0”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

