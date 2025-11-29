Cosa lega Stranger Things 5 a La Grande Fuga un cult del cinema d' azione

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se negli episodi 1 e 2 della prima parte di Stranger things 5 il romanzo Nelle pieghe del tempo, risulta cruciale nel portare a galla degli indizi sul modus operandi di Vecna, nel quarto episodio, c'è un film a ispirare il piano di salvataggio di tutte le probabili prossime vittime del supercattivo della storia. La trama del film La Grande Fuga, che riaffiora improvvisamente in una Robin in cerca di spunti diventa protagonista, fornendo le basi per farla propria anche nella lotta contro il Sottosopra. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

