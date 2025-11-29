Cortona approvato il progetto per il restauro della pavimentazione del centro storico

Lanazione.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 29 novembre 2025 – . Investimento da 300mila euro, a gennaio primo lotto di lavori, Meoni: «Una riqualificazione che valorizzerà l’asse di via Nazionale» La Giunta del Comune di Cortona ha approvato il progetto per il restauro della pavimentazione del centro storico. L’investimento complessivo ammonta a circa 300mila euro, la partenza del primo lotto di lavori è prevista a gennaio, dopo le festività natalizie. Gli interventi saranno pianificati per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità, anche in considerazione del flusso dei visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cortona approvato il progetto per il restauro della pavimentazione del centro storico

© Lanazione.it - Cortona, approvato il progetto per il restauro della pavimentazione del centro storico

Approfondisci con queste news

Cortona, approvato il progetto per il restauro della pavimentazione del centro storico - Arezzo, 29 novembre 2025 – Cortona, approvato il progetto per il restauro della pavimentazione del centro storico. Come scrive lanazione.it

Cortona Approva Restauro Pavimentazione Centro Storico: 300mila Euro, Lavori da Gennaio - La Giunta del Comune di Cortona ha approvato il progetto per il restauro della pavimentazione del centro storico, con un investimento di circa 300mila euro e l’avvio del primo lotto di lavori previsto ... Segnala teletruria.it

A Cortona lavori per rifare la pavimentazione del centro storico: ecco il tratto del primo lotto e quando parte il cantiere - Da piazza Garibaldi verso piazza della Repubblica, con un primo lotto fino a vicolo Vagnucci: partiranno a gennaio, subito dopo le festività natalizie, i lavori di restauro della pavimentazione del ... Scrive corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Cortona Approvato Progetto Restauro