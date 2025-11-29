cortona approvato il progetto per il restauro della pavimentazione del centro storico

Arezzo, 29 novembre 2025 – . Investimento da 300mila euro, a gennaio primo lotto di lavori, Meoni: «Una riqualificazione che valorizzerà l’asse di via Nazionale» La Giunta del Comune di Cortona ha approvato il progetto per il restauro della pavimentazione del centro storico. L’investimento complessivo ammonta a circa 300mila euro, la partenza del primo lotto di lavori è prevista a gennaio, dopo le festività natalizie. Gli interventi saranno pianificati per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità, anche in considerazione del flusso dei visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

