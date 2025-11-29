Corto muso Milan Maignan blinda la porta e Leao segna | Lazio ko Rossoneri primi almeno per una notte

Feedpress.me | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan - Lazio 1-0 Marcatore: 6'st Leao. Milan (3-5-2): Maignan 7; Tomori 6.5, Gabbia 6.5, Pavlovic 6; Saelemaekers 6.5, Fofana 6.5 (20'st Loftus-Cheek 6), Modric 6, Rabiot 6, Bartesaghi 6; Nkunku 6 (37'st Ricci sv), Leao 7. In panchina: Terracciano, Pittarella, Estupinan, De Winter, Odogu, Jashari. Allenatore: Allegri 6.5. Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, L.Pellegrini 6 (40'st. 🔗 Leggi su Feedpress.me

corto muso milan maignan blinda la porta e leao segna lazio ko rossoneri primi almeno per una notte

© Feedpress.me - "Corto muso" Milan, Maignan blinda la porta e Leao segna: Lazio ko. Rossoneri primi almeno per una notte

Altri contenuti sullo stesso argomento

corto muso milan maignan"Corto muso" Milan, Maignan blinda la porta e Leao segna: Lazio ko. Rossoneri primi almeno per una notte - 5, Pavlovic 6; Saelemaekers 6. Secondo msn.com

corto muso milan maignanMilan-Lazio, Leao decide il big match ancora di “corto muso”: Allegri in vetta per una notte - 0 nel derby con l’Inter, i rossoneri si ripetono con lo stesso risultato nel big match di quest ... Scrive spaziomilan.it

corto muso milan maignanIl Milan supera la Lazio di corto muso. Allegri espulso, Lazio furiosa per un rigore negato - 0 firmato a San Siro permette ai rossoneri di prendersi, almeno fino alle gare di domenica, il primo posto solitario ... Lo riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Corto Muso Milan Maignan