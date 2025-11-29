Corteo ProPal a Milano | in 3.000 per dire sì alla Palestina libera e no all’espulsione dell’imam Shahin

Milano, 29 novembre 2025 - Corteo Pro Palestina in corso a Milano in occasione della Giornata internazionale solidarietà con il popolo palestinese che ricorre oggi. Circa 3.000 i manifestanti che partecipano alla protesta. La manifestazione partita da piazza XXIV maggio, organizzata da una serie di sindacati, associazioni per la pace e antagoniste reca i n testa uno striscione che recita "Libertà per Shahin, la solidarietà alla Palestina non si processa" con riferimento alla vicenda dell'imam di Torino Mohamed Shahin, che si trova nel Cpr di Caltanissetta in attesa di venire espulso. Il percorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corteo ProPal a Milano: in 3.000 per dire sì alla Palestina libera e no all’espulsione dell’imam Shahin

