Corteo per la Palestina in centro | Fermare i sionisti e boicottare Israele FOTO - VIDEO

Firenzetoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo corteo oggi nel centro di Firenze, in occasione della Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese, proclamata dall'Onu nel 1977.In piazza le associazioni Firenze per la Palestina, Giovani Palestinesi, alcune sigle sindacali, il Cpa e cittadini che hanno voluto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

