Corteo per la Palestina in centro | Fermare i sionisti e boicottare Israele FOTO - VIDEO

Nuovo corteo oggi nel centro di Firenze, in occasione della Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese, proclamata dall'Onu nel 1977.In piazza le associazioni Firenze per la Palestina, Giovani Palestinesi, alcune sigle sindacali, il Cpa e cittadini che hanno voluto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Agtw.it. . Roma, parte il corteo per la Palestina. Aprono vigili del fuoco, Thunberg e Albanese - facebook.com Vai su Facebook

Il corteo pro Palestina tra scontri e danni Il sindaco Lepore manda il conto dei danni al Ministero dell’Interno ritenuto il principale responsabile degli incidenti di Bologna che potevano essere evitati Marco Madonia, @Corriere Vai su X

Corteo pro Palestina: migliaia in piazza con Greta Thunberg e contro il governo Meloni - Migliaia di persone hanno sfilato verso piazza San Giovanni aderendo all'iniziativa lanciata da USB e gli altri sindacati di base ... romatoday.it scrive

Corteo Pro Pal, a Roma Thunberg e Albanese in testa con i vigili fuoco - È partito da porta San Paolo, a Roma, il corteo "contro l'economia di guerra e per la Palestina libera". Come scrive ansa.it

«Free Palestine» anche Greta Thunberg al corteo Pro pal da piazzale Ostiense a piazza San Giovanni - Circa 15 mila persone al corteo da via della Piramide Cestia, viale Aventino, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana ... Segnala roma.corriere.it