Mercoledì pomeriggio è scoppiato un violento incendio nel complesso del Wang Fuk Court, nella periferia nord di Hong Kong, con le fiamme che hanno ricoperto sette delle otto torri. Il complesso ospitava circa 4.800 residenti. La polizia, nello stesso giorno, ha arrestato tre uomini di un’impresa edile con l’accusa di omicidio colposo e negligenza grave. Ora sono in libertà su cauzione. Le autorità hanno poi arrestato sette uomini e una donna, di età compresa tra 40 e 63 anni, tra cui subappaltatori per la costruzione di ponteggi, dirigenti di una società di consulenza ingegneristica e project manager che supervisionavano i lavori di ristrutturazione, nell’ambito di un’indagine per corruzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Corruzione e negligenza nell’incendio più mortale di Hong Kong, tra impalcature di bambù e pannelli in schiuma