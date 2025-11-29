Corridoni-Campana la Provincia al lavoro per risolvere il problema infiltrazioni ma non sussiste alcun allarme sicurezza

OSIMO – Corridoni-Campana di Osimo, la Provincia di Ancona sta intervenendo tempestivamente per le infiltrazioni, a non c’è un problema sicurezza della scuola.A confermarlo è il presidente Daniele Carnevali che illustra le azioni già messe in campo e quelle previste per garantire alunni e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it