Corridoni-Campana la Provincia al lavoro per risolvere il problema infiltrazioni ma non sussiste alcun allarme sicurezza

Anconatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO – Corridoni-Campana di Osimo, la Provincia di Ancona sta intervenendo tempestivamente per le infiltrazioni, a non c’è un problema sicurezza della scuola.A confermarlo è il presidente Daniele Carnevali che illustra le azioni già messe in campo e quelle previste per garantire alunni e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

