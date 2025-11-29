Cori pesantissimi contro Napoli durante Juve-Cagliari | cosa è successo allo Stadium

A Torino l’attesa per la sfida tra Napoli e Juventus  ha già acceso il clima sugli spalti. Durante la gara contro il Cagliari, disputata all’Allianz Stadium, una parte della tifoseria bianconera ha intonato cori contro i napoletani. L’episodio è emerso attraverso alcuni video rilanciati sui social e ha subito generato discussione. La sfida di Serie A è in programma tra una settimana, ma l’atmosfera che accompagna l’avvicinamento al match si è già fatta intensa. Cori durante Juve Cagliari. Diversi cori sono partiti dagli spalti nel corso della gara di Torino. Tra le frasi udite spiccano insulti rivolti ai napoletani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cori pesantissimi contro Napoli durante Juve-Cagliari: cosa è successo allo Stadium

