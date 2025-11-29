Coppia trovata morta nel perugino | ipotesi omicidio-suicidio I messaggi ai parenti

Agi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita in un’abitazione di Po’ Bandino di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Sarebbero morti per colpi da arma da fuoco. Tra le ipotesi quella dell ’omicidio suicidio. In casa ritrovata una pistola che sarebbe di proprietà dell’uomo, un pensionato delle forze dell'ordine. L'uomo prima di morire avrebbe inviato messaggi a parenti e a un ex collega.  I parenti, a quanto si apprende, avrebbero chiamato i carabinieri che hanno poi raggiunto l’abitazione scoprendo i corpi senza vita. 🔗 Leggi su Agi.it

coppia trovata morta nel perugino ipotesi omicidio suicidio i messaggi ai parenti

© Agi.it - Coppia trovata morta nel perugino: ipotesi omicidio-suicidio. I messaggi ai parenti

Argomenti simili trattati di recente

coppia trovata morta peruginoCoppia trovata morta nel perugino: ipotesi omicidio-suicidio. I messaggi ai parenti - Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita in un’abitazione di Po’ Bandino di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Segnala msn.com

coppia trovata morta peruginoCoppia trovata morta in casa, tragedia al confine fra Toscana e Umbria. Lui aveva detto: “Faccio una follia” - L’uomo, poliziotto in pensione , avrebbe usato una pistola per uccidere la donna e togliersi la vita ... Si legge su lanazione.it

coppia trovata morta peruginoCittà della Pieve, coppia trovata morta in casa. Ipotesi femminicidio-suicidio - Un uomo e una donna sono stati trovati in un appartamento in una frazione del comune umbro. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Coppia Trovata Morta Perugino