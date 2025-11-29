AGI - Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita in un’abitazione di Po’ Bandino di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Sarebbero morti per colpi da arma da fuoco. Tra le ipotesi quella dell ’omicidio suicidio. In casa ritrovata una pistola che sarebbe di proprietà dell’uomo, un pensionato delle forze dell'ordine. L'uomo prima di morire avrebbe inviato messaggi a parenti e a un ex collega. I parenti, a quanto si apprende, avrebbero chiamato i carabinieri che hanno poi raggiunto l’abitazione scoprendo i corpi senza vita. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Coppia trovata morta nel perugino: ipotesi omicidio-suicidio. I messaggi ai parenti