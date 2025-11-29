Coppia trovata morta in casa tragedia al confine fra Toscana e Umbria

Città della Pieve (Perugia), 29 novembre 2025 – Tragedia al confine tra Toscana e Umbria. Due persone sono state trovate morte stamattina al Trasimeno all’interno di un’abitazione. Si tratta di un uomo e di una donna. La tragica scoperta è stata fatta in una casa di Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve. Sul posto sono in corso i primi accertamenti da parte dei carabinieri. La prima ipotesi investigativa. Secondo le prime informazioni Potrebbe trattarsi di omicidio suicidio. Da quanto si apprende l'uomo sarebbe un poliziotto in pensione e avrebbe ucciso la campagna prima di togliersi la vita, probabilmente usando una pistola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coppia trovata morta in casa, tragedia al confine fra Toscana e Umbria

