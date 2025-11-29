Coppia trovata morta in casa tragedia al confine fra Toscana e Umbria

Lanazione.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Città della Pieve (Perugia), 29 novembre 2025 – Tragedia al confine tra Toscana e Umbria. Due persone sono state trovate morte stamattina al Trasimeno all’interno di un’abitazione. Si tratta di un uomo e di una donna. La tragica scoperta è stata fatta in una casa di Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve. Sul posto sono in corso i primi accertamenti da parte dei carabinieri. La prima ipotesi investigativa. Secondo le prime informazioni Potrebbe trattarsi di omicidio suicidio. Da quanto si apprende l'uomo sarebbe un poliziotto in pensione e avrebbe ucciso la campagna prima di togliersi la vita, probabilmente usando una pistola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

coppia trovata morta in casa tragedia al confine fra toscana e umbria

© Lanazione.it - Coppia trovata morta in casa, tragedia al confine fra Toscana e Umbria

Contenuti che potrebbero interessarti

coppia trovata morta casaCoppia trovata morta in casa, tragedia al confine fra Toscana e Umbria - Città della Pieve (Perugia), 29 novembre 2025 – Tragedia al confine tra Toscana e Umbria. Da lanazione.it

coppia trovata morta casaCoppia intossicata dal monossido di carbonio a Revello: la donna è morta mentre l’uomo è in pericolo di vita - Revello, coppia intossicata da monossido: donna deceduta e marito in pericolo di vita. Lo riporta quotidianopiemontese.it

Coppia trovata morta in casa Trani, sequestrato coltello cucina - È stato trovato e sequestrato dai carabinieri il coltello da cucina con cui è stata uccisa ieri sera a Trani la 44enne Teresa di Tondo, trovata morta nella villa in cui viveva ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Coppia Trovata Morta Casa