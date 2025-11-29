Coppia morta forse omicidio-suicidio
14.07 Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa in una frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia, precisamente a Po' Bandino. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, c'è anche che possa trattarsi di un femminicidiosuicidio. In casa trovata una pistola. I due -pensionato lui e lei impiegata e madre di un figlio- avevano avuto in passato una relazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
