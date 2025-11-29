di Dario Bartolucci Coppa Italia, un Venezia in grande forma firma un secco 3-0 contro il Mantova e ora pensa all’Inter sul proprio cammino. Il Venezia si prepara al meglio per l’imminente sfida di Coppa Italia contro l’Inter di mercoledì. La squadra allenata da Giovanni Stroppa ha dominato il Mantova con un netto 3-0 nella 14ª giornata del campionato di Serie B, un successo che conferma il buon momento dei lagunari. Venezia, successo convincente – Il gol di Antoine Hainaut e la doppietta di Andrea Adorante nella ripresa sono stati sufficienti per siglare il risultato e dominare un incontro che ha visto il Venezia in pieno controllo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Coppa Italia, ottima performance dei lagunari contro il Mantova! Ora dovranno misurarsi contro i nerazzurri