Coppa Italia – La Coppa Città di Lucca sarà Finale Nazionale

Un risultato che valorizza il lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte organizzativo e sportivo per l’AC Lucca e che rende l’evento toscano uno tra gli appuntamenti più attesi della prossima stagione rallistica italiana. ACI Sport ha ufficializzato oggi le titolazioni 2026 e per la 61ª Coppa Città di Lucca arriva il riconoscimento più atteso: . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Approfondisci con queste news

In Coppa Italia buone risposte da diversi elementi, tra i quali Valente e Boci. Ora il Cittadella in campionato - facebook.com Vai su Facebook

Di Stefano a Sky Sport: "Praticamente certa l'assenza di Pulisic con la Lazio, il problema non è serio dal punto di vista muscolare, ma andrà valutato giorno per giorno. Potrebbe non esserci anche in Coppa Italia, potrebbe tornare con il Torino tra 10 giorni" #Mi Vai su X

L'Italia vince la Coppa Davis, la terza consecutiva, sconfitta la Spagna 2-0 con Berrettini e Cobolli - Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie ... Secondo ilgazzettino.it

L'Italia vince la Coppa Davis, è la terza consecutiva. Successo per 2-0 sulla Spagna grazie a Berrettini e Cobolli - 0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si ... Da ilsecoloxix.it

Italia-Spagna, gli azzurri vincono ancora la Coppa Davis: Cobolli rimonta Munar dopo il successo di Berrettini su Carreno Busta - Terzo titolo consecutivo per la Nazionale capitanata da Filippo Volandri. Riporta corriere.it