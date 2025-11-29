Copertine e libri ai tempi dell’AI

Agli antipodi dell’editoria, il curioso caso di un premio letterario neozelandese ci fa capire cosa intendiamo quando pensiamo ai libri. Due autrici mai tradotte in italiano ma piuttosto in voga laggiù, Stephanie Johnson ed Elizabeth Smither, sono state espulse dall’Ockham Book Award per avere presentato opere prodotte con l’aiuto dell’ AI. Tale contributo è però consistito solo nella produzione delle copertine – un gatto con denti umani, un angelo che benedice un treno – e non nella stesura dei contenuti narrativi (almeno, così dichiarano le autrici). Che non si debba giudicare un libro dalla copertina è un detto idiomatico di cui la stampa anglosassone sta abusando nel commentare l’episodio, probabilmente a sproposito: un libro infatti è la sua copertina, tanto quanto è il testo che contiene, la struttura dell’impaginazione, la carta su cui è stampato, etc. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

