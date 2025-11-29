Copa Libertadores Palmeiras-Flamengo | in Perù l' ultimo capitolo della competizione

Lima (Perù) 29 novembre 2025 - Si arriva alla fine del percorso calcistico internazionale in Sudamerica. Dopo la finale di Copa Sudamericana vinta sabato scorso dal Lanus in quel di Asuncion, questa volta si vola in Perù, dove Palmeiras e Flamengo si contenderanno il titolo di questa Copa Libertadores. Lo stadio teatro di questa sfida sarà il Monumental di Lima, casa dell'Universitario e pronto ad accogliere oltre 80mila tifosi. Questa sarà la terza finale di Libertadores giocata in questo stadio, nel 2019 proprio il Flamengo vinse il trofeo in finale contro il River Plate. Il calcio d'inizio è previsto per questa sera, sabato 29 novembre 2025, alle 22 ore italiana, le 16 in Perù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Copa Libertadores, Palmeiras-Flamengo: in Perù l'ultimo capitolo della competizione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Stasera c'è la finale di Copa Libertadores (e sarà trasmessa in chiaro) - facebook.com Vai su Facebook

IMPORTANTE: Finale di Copa Libertadores alle 16:00. Il bar sarà pienissimo. Se venite a vedere Milan–Lazio, arrivate molto in anticipo e indossate qualcosa del Milan. Dite alle persone all’ingresso che siete lì per il Milan e non per la finale di Copa Libertador Vai su X

Palmeiras-Flamengo in finale di Copa Libertadores, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Questa sera alle 22:00 ore italiane si disputa la Finale di Copa Libertadores in un derby tutto brasiliano tra Palmeiras e Flamengo ... Scrive fanpage.it

Copa Libertadores, Palmeiras-Flamengo: in Perù l'ultimo capitolo della competizione - Nello stadio dell'Universitario sono ancora due brasiliane a contendersi il titolo, lo scorso anno il Botafogo batté l'Atletico Mineiro ... Secondo msn.com

Pronostici Palmeiras - Flamengo: pochi gol nella finale di Libertadores - Flamengo, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Si legge su goal.com