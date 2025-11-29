Convergenza tra marvel multiverse e zombie | cosa sta succedendo

Recenti sviluppi nel mondo Marvel hanno portato a una rivelazione inquietante riguardo il proprio Multiverso: le dimensioni sono ormai invase da zombie. Questa prospettiva estende la celebre saga di Marvel Zombies, evolvendola in un universo in cui le creature undead dominano gran parte delle realtà alternative. Analizzeremo i dettagli della nuova narrazione introdotta in Ultimate Universe: Two Years In #1, illustrando la diffusione dei non-morti tra le molteplici linee temporali e il loro impatto sulla lore Marvel. i zombie hanno invaso la maggior parte del multiverso marvel e non si arrestano.

