Controllo del territorio a Messina entrano in servizio ventiquattro Carabinieri | potenziati i reparti più isolati
Sono già in servizio i 24 Carabinieri arrivati nei giorni scorsi presso vari Reparti del Comando Provinciale di Messina e destinati a potenziare gli assetti dell’Arma deputati al controllo del territorio. Si tratta di 3 Marescialli e 21 Carabinieri, di cui 8 destinati alla loro prima sede di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
