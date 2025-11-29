Controllo del territorio a Messina entrano in servizio ventiquattro Carabinieri | potenziati i reparti più isolati

Messinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono già in servizio i 24 Carabinieri arrivati nei giorni scorsi presso vari Reparti del Comando Provinciale di Messina e destinati a potenziare gli assetti dell’Arma deputati al controllo del territorio. Si tratta di 3 Marescialli e 21 Carabinieri, di cui 8 destinati alla loro prima sede di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

