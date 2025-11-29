Controlli traffico | una denuncia per guida sotto cocaina sette patenti ritirate

Sette patenti ritirate, 70 punti della patente decurtati, una persona denunciata perché trovata positiva alla cocaina con il test salivare e altre sei persone positive all’alcoltest. In sintesi, il bilancio di una nottata di controlli volti al contrasto dell’assunzione di sostanze alla guida. La. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

