Controlli traffico | una denuncia per guida sotto cocaina sette patenti ritirate
Sette patenti ritirate, 70 punti della patente decurtati, una persona denunciata perché trovata positiva alla cocaina con il test salivare e altre sei persone positive all’alcoltest. In sintesi, il bilancio di una nottata di controlli volti al contrasto dell’assunzione di sostanze alla guida. La. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La polizia scopre armi e munizioni in un edificio abbandonato durante i controlli straordinari contro detenzione illegale e traffico di stupefacenti #nola #fucile #pistolaantica - facebook.com Vai su Facebook
Trasportava 35 kg di cocaina a bordo della sua auto il soggetto arrestato dalla Guardia di Finanza a Catania nel corso di mirati controlli contro il traffico di stupefacenti. Se immessa nelle piazze di spaccio, la sostanza avrebbe fruttato oltre 7 milioni di euro di pr Vai su X
Macerata, con la moto finisce fuori strada: denunciato per guida in stato di ebbrezza - Il Comando Provinciale di Macerata ha intensificato i servizi di controllo del territorio. Segnala centropagina.it
Stretta sugli ubriachi alla guida. Controlli a raffica e denunce - Al volante con un tasso alcolico nel sangue tre volte oltre il limite: fermata dai carabinieri, inveisce contro di loro e li minaccia. ilrestodelcarlino.it scrive
Guida in stato di ebbrezza: addio patente e denuncia per tre automobilisti - end appena trascorso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale nelle ore notturne, al fine di ... Scrive corriereadriatico.it